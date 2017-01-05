 

НБУ сегодня купил на аукционе почти 68 млн долларов

05 января 2017 г. 15:15
Источник: РБК-Украина
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Национальный банк Украины сегодня, 5 января 2017 года, купил на аукционе 67,8 млн долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

НБУ приобрел почти 68 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,3028 гривен за доллар в условиях временного избытка предложения иностранной валюты над спросом на нее.

Как говорится в сообщении, в целом предложение составило 69,3 млн долларов по курсам от 26,23 до 26,5 гривен за доллар. Напомним, ранее сообщалось, что НБУ проведет аукцион по покупке 100 млн долларов из-за временного избытка предложения валюты. По словам директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко, избыток предложения валюты сформировался в результате стечения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

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