НБУ сегодня купил на аукционе почти 68 млн долларов

Национальный банк Украины сегодня, 5 января 2017 года, купил на аукционе 67,8 млн долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

НБУ приобрел почти 68 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,3028 гривен за доллар в условиях временного избытка предложения иностранной валюты над спросом на нее.

Как говорится в сообщении, в целом предложение составило 69,3 млн долларов по курсам от 26,23 до 26,5 гривен за доллар. Напомним, ранее сообщалось, что НБУ проведет аукцион по покупке 100 млн долларов из-за временного избытка предложения валюты. По словам директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко, избыток предложения валюты сформировался в результате стечения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.