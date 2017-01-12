НБУ смягчил условия докапитализации для банков

Национальный банк Украины смягчил условия приведение минимального капитала банков к требованиям НБУ (докапитализация). Об этом сообщается на официальной странице регулятора в Facebook. Согласно с принятым правлением НБУ постановлением от 11 января 2017 года №2, график докапитализации остается неизменным. Теперь банки получили возможность пополнять свой капитал более мелкими суммами в течение 5 лет, до 2024 года включительно (ранее на эту процедуру выделялось 4 года).

Так, с июня 2017 по июнь 2019 года банки ежегодно должны увеличивать регулятивный капитал на 100 млн гривен, к июлю 2020 года капитал должен быть увеличен еще на 50 млн гривен. К июлю 2024 года минимальный капитал банков должен достигнуть размера 500 млн гривен. Последние изменения графика увеличения минимального капитала банков состоялись 7 апреля 2016 года.