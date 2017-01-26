НБУ ухудшил прогноз инфляции до 9,1% в 2017

Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП с 2,5% до 2,8% и ухудшил прогноз инфляции с 8% до 9,1% в 2017 году. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Согласно ему, Национальный банк ожидает инфляцию в пределах заявленных целевых ориентиров (8%+/- 2п.п.) на 2017 год и 6% (+/-2 п.п.) на 2018 год.

В то же время прогноз инфляции ухудшен с 8% до 9,1%.

"В первую очередь прогноз пересмотрен из-за повышения МЗП до 3,2 тыс. гривен с начала года. Это решение правительства отразится на уровне инфляции как через увеличение потребительского спроса населения, так и через инфляционные ожидания украинцев", - объясняет НБУ.

Также НБУ не считает необходимым применять инструменты монетарной политики для приведения прогноза инфляции до 8%.

"Это могло бы привести к неаргументированной волатильности рыночных процентных ставок и инфляции в будущем, а также тормозить рост экономики", - комментирует регулятор.

НБУ полагает, что экономический рост ускорится после 1,8% в 2016 году до 2,8% и 3% в 2017 и 2018 годах соответственно.

По мнению регулятора, экономическую активность будет стимулировать увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной зарплаты.

Также ожидается, что экспорт возобновит рост на фоне улучшения условий торговли и высоких объемов урожая.