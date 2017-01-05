НБУ в четверг объявил аукцион по покупке до $100 млн

Национальный банк Украины в связи с временным избытком предложения валюты над спросом на нее в четверг объявил очередной аукцион, увеличив максимальный объем покупки до $100 млн с $40 млн днем ранее.

"На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, сформировавшееся в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе", - приводится в сообщении НБУ комментарий директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко.

Он пояснил, что в течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. "Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее", – отметил представитель Нацбанка.