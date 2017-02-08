 

НБУ впятеро увеличил банкам лимит чистой покупки валюты на межбанке

08 февраля 2017 г. 17:50
Источник: Интерфакс-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, впятеро увеличив лимит чистой ее покупки.

"До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривню не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты может быть больше - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте)", – говорится в сообщении НБУ в среду.

Согласно ему, соответствующее постановление правления центробанка №7 от 7 февраля вступает в силу с 9 февраля.

"Это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможность более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", – подчеркнул НБУ.

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