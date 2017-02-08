НБУ впятеро увеличил банкам лимит чистой покупки валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, впятеро увеличив лимит чистой ее покупки.

"До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривню не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты может быть больше - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте)", – говорится в сообщении НБУ в среду.

Согласно ему, соответствующее постановление правления центробанка №7 от 7 февраля вступает в силу с 9 февраля.

"Это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможность более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", – подчеркнул НБУ.