НБУ зарегистрировал новую платежную систему

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12 января 2017 г. 17:12
Источник: РБК-Украина
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Национальный банк Украины зарегистрировал новую платежную систему "Лео".

Свидетельство о регистрации выдано регулятором 3 января 2017 года. Согласно информации из реестра НБУ, платежной организацией внутригосударственной системы перевода средств является ООО "Финансовая компания Леогейминг Пей".

Таким образом, по состоянию на 3 января 2017 года в Украине зарегистрировано 13 платежных систем, созданных небанковскими учреждениями. На данный момент в Украине работает 21 платежная система, из которых 4 - международные.

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