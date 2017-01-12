НБУ зарегистрировал новую платежную систему

Национальный банк Украины зарегистрировал новую платежную систему "Лео".

Свидетельство о регистрации выдано регулятором 3 января 2017 года. Согласно информации из реестра НБУ, платежной организацией внутригосударственной системы перевода средств является ООО "Финансовая компания Леогейминг Пей".

Таким образом, по состоянию на 3 января 2017 года в Украине зарегистрировано 13 платежных систем, созданных небанковскими учреждениями. На данный момент в Украине работает 21 платежная система, из которых 4 - международные.