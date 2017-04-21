Не хотят платить "за соседа". Харьковчане высказываются против установки общедомовых газовых счетчиков

Около 13 кубометров газа на человека - такие цифры увидели в платежках жители этой многоэтажки на Салтовском шоссе. Люди рассказывают, такие квитанции начали им приходить после установки общедомового счетчика. Те, кто успел поставить индивидуальный прибор учета в квартире, говорят харьковчане, платят в разы меньше.

Вера Новикова:

Мне пришел большой счет. Я плачу вообще по субсидии. Но мне пришла квитанция с такой суммой 119, 94 - никогда мне такого счета не приходило.

Сергей:

Почему я за 39 кубов должен платить, второй месяц 300 гривен счет по газу приходит. это издевательство форменное.

Харьковчане в недоумении и не понимают откуда появились такие цифры, уверены - столько газа невозможно потребить, даже если круглосуточно стоять у плиты. Рассказывают, обращались и в газовое хозяйство, и в администрацию района, чтобы разобрались в ситуации. Там ответили, что общедомовой прибор учета работает исправно, и в качестве экономии, говорят люди, им предложили поставить индивидуальный счетчик за собственные средства.

Раиса Васильевна:

Почему я должна платить за тот газ, который я не потребляю. Это маразм какой-то. Понимаете? Ведь нам объясняли так, что в тариф, который сейчас действует за газ включили стоимость счетчиков индивидуальных, которые должны поставить к январю 2018-го года.

Ольга:

Сказали, что все правильно, счетчик установлен правильно, а если вы хотите, вы ставьте индивидуальный. Где-то порядка 6 тысяч. Простите, по этим коммунальным платежам, которые мы заплатили нам уже питаться солнечной энергией, не есть, не пить, ни лекарства не покупать.

Тем временем в "Харьковгоргазе" говорят, что существует распоряжение Нацрегулятора, и в соответствии с "Законом о коммерческом учете газа" до начала 2018 года газовые счетчики должны быть у всех потребитилей. Люди имеют право отказаться от установки, уточняют газовщики, но тогда их переведут на граничные нормы потребления топлива. А это либо 9 с лишним кубометра на человека в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, или чуть больше 18 кубометров — при отсутствии горячей воды. Но действовать эта норма, говорят в Харьковгоргазе, будет только до конца этого года, с 1 января следующего люди без счетчиков рискуют остаться без газа.

Антон Яворовский, ком. дир. ПАО "Харьковгоргаз":

Безучетное потребление начиная с 2018-го года не предусмотрено. Поэтому газоснабжение в данных домах будет прекращаться просто.

А вот индивидуальный счетчик теперь харкьовчане смогут поставить действительно, только за свои деньги. Исключение - те здания, где установить общедомовой прибор учета невозможно технически.

Антон Яворовский, ком. дир. ПАО "Харьковгоргаз":

Многоквартирными счетчиками в Харькове будет оснащено 1315 домов. Это предусмотрено инвестиционной программой на 2016-й и 2017-й год. В тех домах, где технически невозможно установить надомные узлы учета, то есть не позволяет строительные нормы, будут устанавливаться индивидуальные узлы учета.

При этом, в своем стремлении устанавливать именно надомные счетчики, говорят депутаты, до которых докатились народные возмущения, газовщики не правы. Ведь закон не регламентирует какие именно средства учета должны поставить поставщики услуг - общенадомные или индивидуальные. Но, во-первых, поставить один счетчик на дом гораздо дешевле, чем оборудовать ими каждую квартиру за счет предприятия, во-вторых, так долги неплательщиков фактически разделяют среди всех жильцов.

Иван Ракич, депутат горсовета:

В законі України "Про забеспечення комерційного обліку природнього газу" не зазначено, які саме лічильники газу мабуть бути встановлені, індивідуальні чи загальнобудинкові. Як наслідок суб"єкти господарювання, які здійснюють обік газу почали масово встановлювати саме в богатоквартирних будивнках саме загальнобудинкові лічильники газу, замість індівідуальних. Такитми діями оператор розподілу газа змушує оплачувати мешканців спожитих будинком в цілому, незалежно від споживання конкретним споживачем.

Депутаты призвали местные власти вмешаться в конфликт между газовщиками и жителями и обратиться к правительству, с требованием внести ясность в закон. В частности определить, насколько внутренние рекомендации газовщиков на установку именно общедомовых счетчиков правомочны.