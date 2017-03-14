Недострой на Шатиловской. В Харькове десятки людей добиваются достройки дома, который начали возводить больше десяти лет назад

Строительство этого дома на улице Шатиловской остановилось еще несколько лет назад, говорят харьковчане купившие в нем квартиры. Начали возводить многоэтажку еще в 2005-м, сначала планировали завершить работы в 2009-м, затем сроки окончания строительства переносились, через определенное время стройка уже и вовсе замерла, отмечают люди. По их словам, приобрести жилье и вскоре заехать в новые квартиры расчитывали около 300 семей.

С 2005-го года до 2008-го мы в рассрочку выплачивали за эту квартиру, назанимали кучу денег и 10 лет потом отдавали, естесственно для нас это все что было.

Зоя Клименко:

Мы пишем письма, мы на Грушевского пишем, в обладминистрацию пишем, мэру пишем. Мы везде пишем, мы боремся за наш объект, за наши деньги, которые достались каждому из инвесторов кровью и потом.

Владислав:

Мы как инвесторы, лелеем надежду, чтобы нашелся тот застройщик, который поможет закончить нам этот объект, потому что та ситуация, которая есть сейчас и та организация, которая сейчас представляет этот объект, не решает ничего, они не идут на контакт с инвесторами, все стоит - мертвое болото.

Изначально застройщиком являлась компания "Макрокап Девелопмент Украина". По данным облпрокуратуры, в 2015-м году в отношении должностных лиц МКДУ было открыто уголовное дело по статье "Мошенничество", также правоохранители проводят расследование по факту невыполнения компанией судебных решений. В данный момент, совместной деятельностью по строительству объекта ж/к «Новая Шатиловка» управляет компания «Си-Пи-Эм». По информации директора компании, этот жилой дом внесен в их Программу инвестирования. В настоящее время проводится анализ финансового и бухгалтерского состояния объекта. Кроме того, уверяют в компании, идет процесс проведения технической экспертизы проекта, которая необходима для составления плана по инвестированию в достройку, а также переговоров с инвесторами. Однако конкретные сроки завершения строительства, отмечают, пока назвать не могут. Тем временем, харьковчане которые приобрели жилье на Шатиловской, 1 утверждают - обратились к чиновникам, чтобы те помогли в поиске компании, которая могла бы достроить объект. Однако в мэрии на их запрос ответили, что действующим законодательством не прописаны в подробностях полномочия местных советов, которые касаются поиска инвесторов для завершения строительства в подобных случаях. Об этом говорят и юристы, и подчеркивают, в таких ситуациях для тех, кто купил квартиры в доме, который по определенным причинам остается недостроенным более эффективным будет создание юридического лица и затем проведение переговоров с компаниями-застройщиками своими силами.

Станислав Боднарчук, адвокат:

Инвесторам нужно саморганизоваться. Создать некий субъект - это может быть что угодно, но это должно быть юридическое лицо, которое получит право на землю у местных властей и после того, как будет у них право на земельный участок на завершение этого строительства. После этого нужно будет выбрать строительную компанию, любую из которых. В Украине, в Харькове которая находится и довести строительство до завершения. При этом горсовет со своей стороны он может просто способоствовать этому - полномочий прямых у них как обязанностей, так и прав назначить компанию у них нет.

Подобных ситуаций по недостроенным многоэтажкам по всей Украине огромное количество, отмечают юристы, и добиться завершения строительства людям, купившим квартиры проблематично по тем или иным причинам - это как юридическая сторона, так и финансовая. Однако случаи с положительным результатом есть, говорят специалисты. В частности, в Киеве совладельцы многоквартирного дома объединились и добились решения суда о выводе здания из ипотеки, так как все квартиры были заранее проданы, а строился дом в кредит. В прошлом году эти инвесторы достроили объект без участия компании-застройщика и занялись проведением коммуникаций, правда киевлянам пришлось дополнительно вложить в строительство десятки миллионов гривен.