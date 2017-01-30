 

Нефть дешевеет, Brent опустилась до $55,3 за баррель

30 января 2017 г. 19:50
Источник: Интерфакс-Украина
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Цены на нефть опускаются в понедельник на данных о росте числа буровых в США до максимума более чем за год.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:18 кв в понедельник снизилась на $0,23 (0,41%) - до $55,29 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,32 (0,6%) - до $52,85 за баррель.

По данным Baker Hughes, компании США за неделю увеличили число нефтяных буровых установок в эксплуатации на 15 единиц, до 566 - максимума с ноября 2015 года. Общее число нефтяных и газовых установок в эксплуатации в США возросло на 18 штук - до 712.

Добыча нефти в США поднялась до максимальных с апреля прошлого года 8,96 млн баррелей в сутки (б/с) на прошлой неделе, по данным Минэнерго страны, и может вырасти еще до конца года.

"Рост добычи в США не стал чем-то неожиданным, однако мы ожидаем, что снижение производства нефти в странах ОПЕК намного превзойдет любой потенциальный подъем производства в Штатах и поспособствует быстрому снижению мировых запасов нефти, накопленных за последние два года", - полагают аналитики ANZ Bank.

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