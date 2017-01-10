 

Нефть марки Brent опустилась ниже $54 за баррель впервые с середины декабря

10 января 2017 г. 20:32
Источник: Интерфакс-Украина
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Цены на нефть эталонной марки Brent опустились ниже отметки в $54 за баррель впервые с 16 декабря 2016 года на опасениях, что излишек предложения на рынке сохранится в ближайшем будущем.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 кв опустилась на 98 центов, до $53,96 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к 18:56 мск на $0,65 (1,25%) - до $51,31 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели на 3,8%.

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