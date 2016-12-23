Нефть слабо снижается в пятницу, Brent торгуется у $54,85 за баррель

Цены на нефть демонстрирует слабое снижение в ходе торгов в пятницу на данных о росте запасов в США и опасениях увеличения добычи в Ливии.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 кв подешевели на $0,20 (0,36%) - до $54,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,25 (0,47%) - до $52,70 за баррель.

С начала недели цена Brent снизилась на 0,6%, WTI - на 0,5%.

В среду Минэнерго США сообщил, что запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,26 млн баррелей, до максимальных за три десятилетия 485,4 млн баррелей.

Рост запасов отражает, с одной стороны, улучшение погодных условий в Мексиканском заливе, благодаря чему американские порты начали активнее разгружать нефтетанкеры, а с другой - увеличение добычи в самих Штатах на фоне подорожавшей нефти.

Цены на нефть поднялись с минимумов на соглашении ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сокращении добычи.

Тем временем Ливия, освобожденная от участия в соглашении, намерена восстановить объемы добычи и экспорта топлива.

В пятницу на крупнейшем в Ливии терминале Es Sider впервые за два года состоялась загрузка нефтетанкера. Танкер Alicante типа "афрамакс" (вместимость от 80 тыс. до 120 тыс. тонн) направляется в итальянский порт Фальконара.