Нефть ускорила падение вечером в пятницу, Brent впервые с марта опустилась ниже $52 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, при этом котировки WTI опустились ниже $50 за баррель, а Brent подешевела до менее $52 за баррель впервые с 29 марта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 кв опустилась на $1,11 (2,09%) - до $51,88 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $1,18 (2,33%) - до $49,53 за баррель.

С начала этой недели снижение стоимости Brent составило около 5,5%, WTI - 5,1%.

По словам старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна, инвесторы с опасением ждут публикации отчета нефтесервисной компании Baker Hughes o числе действующих буровых установок в США.