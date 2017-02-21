Нидерланды оценили выгоду от ассоциации с Украиной

В докладе исследовательской группы SEO Amsterdam Economics, которая анализировала эффект ассоциации Украина-ЕС, указано про выгоду ассоциации для Нидерландов.

Имплементация ассоциации может дать Нидерландам дополнительных 177 миллионов евро, что составляет 0,03% от ВВП государства. В докладе отмечено, что хотя парламент еще не ратифицировал ассоциацию, она действует для страны и сейчас, принося преимущества экономике. Однако группа указывает, что в любом случае эффект будет незначительным, учитывая небольшие объемы торговли между странами и косвенные эффекты от торговли с третьими странами.

При этом авторы отмечают, что за последние пару лет товарооборот между странами увеличился. Эффект же от ассоциации будет в значительной мере подталкивать рост экспорта голландских товаров в Украину, который будет расти с опережающими импорт темпами.