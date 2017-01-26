Никаких расчетов о выгодах ассоциации с ЕС у Порошенко не было - журналист

Еще в 2012 году власти Украины лоббировали Ассоциацию с Евросоюзом, не имея на руках расчетов о последствиях этого шага для экономики. Об этом в интервью сайту Гордон рассказал директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

Известный журналист вспомнил свое общение с Петром Порошенко, в то время - министром экономики в правительстве Азарова.

По словам Мартыненко, разговор произошел в 2012 году на ток-шоу Савика Шустера, где Порошенко говорил о выгодах Ассоциации и свободной торговли с ЕС.

"Я его попросил: "Петр Алексеевич, дайте конкретные цифры: сколько именно Украина приобретет и потеряет за счет зоны свободной торговли в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе?". Он уверил, что все цифры и расчеты есть: мол, Саша, позвони завтра и все получишь", - рассказал журналист.

Как вспоминает Мартыненко, при попытках "позвонить завтра", уточнить эти цифры, в Минэкономики отвечали, что "данных нет под рукой".

"У меня подозрение, что никаких точных расчетов о позитивном и негативном эффекте от ассоциации с ЕС у них не было", - резюмирует глава одного из крупнейших информагентств страны.