Норвегия планирует построить в Украине две солнечные электростанции

Украинская сторона предлагает построить энергетические объекты в разных регионах

Норвегия предлагает Украине построить две солнечные электростанции мощностью 60 МВт. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам встречи с норвежской стороной.

Сообщается, что на встрече с вице-президентом Scatec Solar Терье Осмундсеном и послом Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестадом замглавы Минэнерго Украины Наталья Бойко отметила заинтересованность рассмотреть и обсудить предложение норвежской стороны относительно строительства в Украине двух солнечных электростанций с мощностью 60 МВт. Кроме того, она обратила внимание на возможность строительства таких энергетических объектов в различных регионах Украины.

"Норвежская сторона в свою очередь проинформировала относительно проектов солнечных станций в Норвегии и их основных преимуществ для Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина получила 44 заявки на строительство солнечных электростанций в Чернобыле.

