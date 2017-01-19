Общественное ТВ зарегистрировано в Едином госреестре юрлиц

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19 января 2017 г. 17:10
Источник: Интерфакс-Украина
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Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в Киеве по ул.Мельникова, 42.

В базе госреестра основателем физлица указано государство в лице Кабинета министров Украины, управляющим органом – Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. Конечный бенефициарный собственник отсутствует. Уставной капитал определен в размере 2 млрд 544 млн 273 тыс грн.

Соответствующая запись в базу госреестра была внесена в четверг, 19 января, однако датой регистрации юрлица указано 20 февраля 1995 года. Под присвоенным идентификационным номером 23152907 ранее была зарегистрирована "Национальная телекомпания Украины", деятельность которой в настоящее время указана, как прекращенная.

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