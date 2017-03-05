Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили от сети

5 марта в 2.05 энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы и идет перевод реакторной установки в состояние горячей остановки, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В обнародованном в воскресенье утром сообщении отмечается, что по состоянию на 5 марта на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 3тыс. 420 МВт.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", — добавили в НАЭК.