 

Офшорный скандал. В Панаме задержали юристов Mossack Fonseca

10 февраля 2017 г. 13:50
Источник: Новое Время
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Власти Панамы задержали юристов Рамона Фонсека Мора и Юргена Моссака, основателей юридической компании Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры.

Согласно сообщению Business Standard Фонсека и Моссак были задержаны в связи с коррупционным скандалом в Бразилии.

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) весной 2016 года опубликовал масштабное расследование о офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Обнародованные документы были получены в результате утечки информации об офшорных компаниях из архивов Mossack Fonseca.

Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, более чем 120 бизнесменов и 29 богатейших людей из списка Forbes. Одни из наиболее известных фамилий: президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, известный футболист Лионель Месси, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания KyivPost Мохаммад Захур, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков  и многие другие.

Основатели Mossack Fonseca заявляли, что публикация "панамских документов" является уголовным преступлением.
 

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