Окончательное решение: Мининфраструктуры одобрило повышение ж/д тарифов

При этом глава "Укрзализныци" не стал уточнять, на сколько именно повысили тарифы на железнодорожные перевозки в 2017 году.

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании "Укрзализныця" повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Тарифный комитет министерства утвердил нашу позицию по повышению тарифов на следующий год", - сказал он, не уточнив при этом, какой процент повышения в конечном итоге согласован Министерством инфраструктуры. Читайте также Мининфраструктуры обещает не повышать ж/д тарифы в 2017 году

Мининфраструктуры согласовало проект финансового плана акционерной компании "Укрзализныця" на 2017 год, несмотря на то, что документ не соответствует критериям развития компании.

Ранее в комментарии УНИАН директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства инфраструктуры Александр Федоренко сообщил о том, что в проекте финплана "Укрзализныци" на 2017 год, который в ближайшее время будет отправлен на согласование в Минфин и Минэкономразвития, заложено повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 25%, на проезд в пассажирских поездах – на 35%.