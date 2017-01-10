 

Отбор газа из хранилищ на 19% меньше, чем прошлой зимой - Нафтогаз

10 января 2017 г. 21:02
Источник: Укринформ
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Этой зимой отбор газа из подземных хранилищ с начала сезона на 19% меньше, чем прошлой зимой.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

"Этой зимой отбор газа из подземных хранилищ с начала сезона на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 года). А в этом году таки немного прохладнее", - отметили в Нафтогазе.

Напомним, по данным ПАО "Укртрансгаз" объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 декабря уменьшился до 12,254 млрд куб. м.

По состоянию на 6 января из-за плохих погодных условий были увеличены объемы отбора газа из хранилищ - до 100 млн куб. м в сутки.

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