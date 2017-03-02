Отменить Пенсионный фонд! Предприниматели о своем видение законодательства

Год 2017 принес панику и ажиотаж в среду предпринимателей. Необходимость платить единый взнос даже тем, кто не имеет дохода, и увеличение его вдвое привели к массовому закрытию ФОПов. Всего, по данным фискалов, документы на ликвидацию подали около 35 тысяч предпринимателей. При этом проверяющие уверяют, ощутимого удара по бюджету это не нанесло - закрылись в основном те, кто и так не платили отчисления. Но и роста количества взносов, в том числе за счет штрафов и выведения бизнеса из тени, ждать не приходится говорят эксперты. Дело в том, что новый год принес еще и изменения в трудовое законодательство, в частности повышение штрафов за неформленных сотрудников до 96 тысяч, и штрафа за недопуск инспектора на предприятия - 320 тысяч гривен.

Сергей Волк, эксперт в трудовом праве

Более-менее грамотный предприниматель он эти штрафы оплачивать не будет. Ты получил постановление о наложении штрафа и пошел в окружной суд. Выиграл отличного, проиграл - в апелляционный административный суд. Потом подали кассацию в высший административный, в административном оно там и закончится. И пополнение бюджета как такового оно не будет. Потому что штрафные санкции настолько не адекватны, что проще тогда обанкротить это предприятие.

Новые ставки по ЕСВ и повышение "минималки" также не способствует выходу из тени наемных работников, говорят эксперты. Хотя они все же призывают предпринимателей оформлять сотрудников. Чтобы сделать это без катастрофического ущерба для бизнеса, советуют ориентировать не на минимальную зарплату, а на прожиточный минимум, что предусмотрено конечными положениями законодательства. А также от полного оформления переходить к договорам гражданско-правового характера и устанавливать оплату за часы или объемы выполненных работ.

Ирина Цонда, руководитель группы компаний

Оформите всех, надо это сделать. С чего? 10 апельсин на восьмерых по 5 не получится. Поэтому считаю этот же договор ЦПХ - это выход легальной зарплаты, это тот же выход уплаты налогов.

Но зачастую, признаются предприниматели, сами работники отказываются оформляться - официальный доход лишает их права на субсидию. Эксперты советуют предпринимателям не радоваться отсутствию лишних расходов - это все же угроза штрафных санкций, причем свидетелем против владельцев бизнеса может оказаться сам "нелегал."

Сергей Волк, эксперт в трудовом праве

Не надо идти на встречу таким ненадежным сотрудникам - ты хочешь оформлять субсидию, ты мне такой не нужен если не хочешь оформляться. Потому что ты хочешь от меня получать деньги в конверте, быть не оформленным, получать субсидию, и потом мы прекрасно понимаем, придет проверка, ты вильнешь хвостом и уйдешь.

Александр Чумак, председатель Ассоциации работодателей

Мы просто сказали, вы просто пишите с них расписку на случай если придет проверка и пускай работают без оформления. Но если придут проверять, то 96 тысяч будут платить они, а не вы.

Но все предложенные сценария выхода из патовых ситуаций, признают сами предприниматели, лишь полумеры. Для того, чтобы бизнес не уходил в тень необходимо менять саму систему налогооблажения, прописывать в кодексе стратегию развития предпринимательства, для разработки которой привлекать самих представителей бизнеса, а в дальнейшем и вовсе отменить единый социальный взнос в Пенсионный фонд, заменив его негосударственными организациями.

Александр Чумак, председатель Ассоциации работодателей

Поскольку у нас все равно дефицит покрывается из бюджета смысл держать фонд, в котором дефицит 150 миллиардов и который перекрыть все равно невозможно? Далее государство должно гарантировать только базовую пенсию. Государство не должно выплачивать тридцать, пятьдесят тысяч, базовая социальная пенсия. которая привязана к прожиточному минимуму, 2,3,4 - но разница между минимальной и максимальной пенсией должна быть незначительной. Причем это должно касаться всех. Судьи, прокуроры, у которых большая зарплата. Если я хочу иметь большую пенсию - я должен делать отчисления в негосударственный пенсионный фонд.

Предприниматели уверены, при желании диалог с властями возможен. Так, к примеру, в Харькове им удалось добиться уменьшения ставки единого налога для второй группы предпринимателей на территории города, что было принято на минувшей сессии горсовета. Теперь бы, говорят бизнесмены, достучаться до парламентириев.