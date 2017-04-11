Пасхальная корзина - 2017. Во сколько харьковчанам обойдется праздник?

С начала этой недели на рынках многолюдно, покупатели рассказывают, смотрят где можно купить продукты подешевле. Пасхальная корзина - 2017 будет более скромной, чем в прошлом году, говорят харьковчане. Жалуются, доходы практически не растут, а вот цены на многие товары кусаются с каждым днем все сильнее.

Елена:

Та цены поменялись, конечно, не скажу, потому что заготавливали заранее. А так вот мясо - уже больше 100.

Александр:

Жена сготовит блюд 10 или 12, но все по минимуму, потому что благодаря нашему "мудрому" руководству, сидим на нуле.

Творог и масло по сравнению с прошлым годом выросли в цене приблизительно на 10-15 процентов. Цены на твердый сыр стартуют от 90 гривен за кило.

Виктория, продавец:

Покупают творог перед Пасхой, масло, творог в основном на творожную паску берут. масло, сметану, молоко. Творог 60. - А масло? - Разное - от 80 до 120. Домашнее - 120 гривен.

Подорожал и главный атрибут праздничной корзины - стоимость килограммового кулича на рынке или в магазине начинается от 65 гривен и выше. А вот десяток яиц в разных местах можно купить от 9-ти гривен до 18. В зависимости от сорта и величины.

Татьяна, продавец:

Ну сейчас перед Пасхой больше немножечко покупатели стали брать, но яйцо сейчас относительно недорогое, я так считаю, по сравнению с другими продуктами. Но конечно, хотелось бы получше чтобы была продажа. Все-таки покупатели не все позволяют себе то, что хотели бы купить.

Килограмм говядины обойдется в 90-120 гривен, приблизительно столько же стоит на рынке буженина. Цены на сало колеблятся в пределах 35-70 гривен. Продавцы уверяют, предпраздничных наценок на мясную продукцию не делают. Ведь продажа идет не так хорошо, как в прошлые годы, поэтому говорят - за покупателей приходится бороться с помощью специальных предложений, скидок или акций.

Любовь, продавец:

Если сало берут, то на паштет, немножко, что-то поджарить, а вот чтобы взять полоску посеревины запечь к празднику, такого нет, у людей нет денег. Конечно, мы делаем скидки, вот сало, если оно торговалось и 75, и 70, то сейчас оно 60-65 гривен, можно и по 50 гривен. А если беленькое тонкое, то оно 35-30 гривен.

За год приблизительно на четверть подскочили и цены на алкоголь, бутылку еще одного непременного пасхального атрибута - Кагора сейчас можно купить в среднем за 70-100 гривен. Таким образом по самым скромным подсчетам пасхальный набор обойдется украинцам от 300 с лишним гривен.