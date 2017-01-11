Платинум Банк признан неплатежеспособным

Нацбанк отнес Платинум Банк, входящий во вторую двадцатку по объему активов банков, к неплатежеспособным, говорится на сайте НБУ.

По результатам диагностического обследования Платинум Банк в 2016 году должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

"По состоянию на 1 января банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Платинум Банка к категории неплатежеспособных", - сообщили в НБУ.