 

Платинум Банк признан неплатежеспособным

11 января 2017 г. 10:27
Источник: Корреспондент.net
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Нацбанк отнес Платинум Банк, входящий во вторую двадцатку по объему активов банков, к неплатежеспособным, говорится на сайте НБУ.

По результатам диагностического обследования Платинум Банк в 2016 году должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

"По состоянию на 1 января банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Платинум Банка к категории неплатежеспособных", - сообщили в НБУ.

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