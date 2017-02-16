 

Порошенко поддержал мораторий на погашение "Укрзализныцей" долгов ГП "ДЖД"

16 февраля 2017 г. 20:05
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения антитеррористической операции".

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", этот закон временно устанавливает мораторий на обращение взыскания на активы ПАО по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения АТО. В частности, закон защищает общество от взысканий по обязательствам ГП "Донецкая железная дорога". Закон опубликован и вступает в силу с 17 февраля 2017 года.

"Благодаря действию закона от взыскания будут защищены средства в размере более 5 млрд грн, которые могут быть направлены на обновление основных фондов и развитие инфраструктуры", - прокомментировал член правления ПАО "Укрзализныця" Александр Бужор.

Законом также определено, что на период действия моратория должны быть остановлены исполнительные производства и мероприятия принудительного исполнения решений относительно обращения взыскания на активы ПАО по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения антитеррористической операции.

"Закон восстанавливает баланс между активами и принятыми обществом обязательствами предприятий железнодорожной отрасли, которые реорганизовались, и защищает экономические интересы ПАО от правовых коллизий и финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога", - отмечается в сообщении.

Действие закона касается обязательств предприятий, права и обязанности которых не переданы ПАО "Укрзализныця", поскольку общество не стало правопреемником прав и обязанностей этих предприятий железнодорожного транспорта в установленном порядке постановлениями Кабинета министров Украины.

В то же время кредиторы ГП "ДЖД" считают "Укрзализныцю" правопреемником ГП и требуют от общества погашения обязательств железной дороги, при том, что ГП "Донецкая железная дорога", как юридическое лицо, не прекратило свою хозяйственную деятельность, не исключено из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и в отношении ее активов ПАО "Укрзализныця" не имеет полного контроля.

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