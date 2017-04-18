 

Порошенко подписал закон о закупке энергосервисных услуг через ProZorro

18 апреля 2017 г. 13:10
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 1980-VIII, предусматривающий закупку энергосервисных услуг (ЭСКО-услуг) с использованием электронной системы публичных закупок ProZorro, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Как отмечает ведомство, новый закон увеличивает максимальный срок договоров на оказание ЭСКО-услуг до 15 лет, предусматривает возможность проведения единого тендера на оказание таких услуг сразу для нескольких объектов.

Кроме того, законом уточняются сроки согласования существенных условий договоров на оказание ЭСКО-услуг и заключения таких договоров, расширяются возможности сторон при распределении экономии.

Закон предполагает проведение тендеров на оказание ЭСКО-услуг в рамках нового законодательства о публичных закупках, через открытые торги. Переговорная процедура для таких тендеров предусматривается только в случае, если тендер был отменен два раза по причине недостаточного количества участников.

"В 2017 году мы продолжим открывать рынок энергосервиса в бюджетной сфере Украины. Его потенциал достигает около EUR5 млрд.", – цитируется в сообщении глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По его словам, в 2017 году ожидается заключение около 100 договоров на оказание ЭСКО-услуг для бюджетных учреждений в Украине.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий закон (законопроект № 4549) 24 марта. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов.

Закон об ЭСКО-услугах украинский парламент принял в 2015 году. Его механизмы позволяют утеплить и провести тепловую санацию коммунальных, государственных зданий за средства частных инвесторов. Возврат инвестиций предполагается в виде последующих выплат за счет экономии потребляемых энергоресурсов.

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