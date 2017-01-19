Президент Украины Петр Порошенко призвал западные компании участвовать в приватизации в Украине. Об этом он заявил на встрече с руководителями крупных компаний в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает пресс-служба украинского президента.

Сообщается, что Порошенко провел встречи с главой совета директоров "Арселормиттал" Лакшми Митталом и гендиректором Cargill Дэвидом Макленнаном, на которых призвал западные компании участвовать в приватизации в Украине.

Кроме того, Порошенко выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с "Арселормиттал", в частности, на переход на новые технологии производства. В свою очередь, гендиректор Cargill заявил о готовности к дальнейшему развитию своей деятельности в Украине.