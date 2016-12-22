 

Посол Германии: Украине не нужен новый "план Маршалла"

22 декабря 2016 г. 11:43
Источник: Украинская правда
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Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель не видит потребности в финансировании Украины по примеру так называемого "плана Маршалла".

Об этом говорится в расшифровке его выступления на конференции "Аудит внешней политики Украины", предоставленной ЕвроПравде Институтом мировой политики.

Райхель, в частности, заявил, что не согласен с критикой в адрес Германии из-за недостаточной финансовой поддержки Украины. По мнению посла, взамен Украина должна привлекать капиталы на внешних рынках.

"Я не согласен с теми, кто просит план Маршалла для Украины, по очень простым причинам.

На глобальном уровне есть очень много капитала с низкой процентной ставкой. Вопрос в том, как привлечь этот капитал", – сказал Райхель.

Необходимо отметить, что Украина имеет крайне низкий уровень кредитного рейтинга (по подсчетам Fitch, речь идет о рейтинге "B-" , "высоко спекулятивные облигации"), что делает невозможным выход государства на внешний рынок заимствований.

В то же время посол Германии считает, что это не создает непреодолимых препятствий. "Если Украина предложит соответствующие условия, которые будут надежными, то не будет ничего магического в том, что международный капитал придет в Украину и использует имеющиеся возможности", - заявил он

"Когда вы это сделаете, вам уже не нужна будет международная правительственная помощь от налогоплательщиков других стран, чтобы поддерживать Украину. Поскольку Украина станет самодостаточной страной для ведения бизнеса", - добавил дипломат.

Как известно, название "план Маршалла" носит программа восстановления экономики Западной Европы, которая была основана после Второй мировой войны за счет помощи и кредитных средств, предоставленных США.

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