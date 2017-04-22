Посол КНР назвал отрасли украинской экономики, которые заинтересовали китайских инвесторов

Китай и Украина должны вместе осваивать международный рынок. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Ду Вэй на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем. При этом он подчеркнул, что этап, на котором экономические отношения между двумя странами ограничивались только торговлей, прошел.

По словам Ду Вэя, в дальнейшем Китай и Украина должны идти по пути совместной научно-исследовательской деятельности и освоения новых научно-технических продуктов, вместе осваивая международный рынок.

«Украинская сторона имеет очень сильные фундаментальные научные исследования. Вы имеете большое преимущество в этом плане. Проблема в том, что украинской научно-технической отрасли явно недостает финансирования и инвестиций», - отметил посол КНР, подчеркнув, что у Китая есть возможность инвестировать в высокотехнологические разработки и богатый опыт превращения научного потенциала в готовые продукты на рынке.

Среди высокотехнологичных отраслей, в которых Китай заинтересован в сотрудничестве с Украиной, посол отметил авиастроение, космос, новые материалы, новые источники энергии.

Дипломат подчеркнул, что во многих сферах экономики богатства Украины и Китая взаимно дополняют друг друга, что позволяет вести взаимовыгодное сотрудничество.

Среди особенно привлекательных отраслей для китайских инвесторов в украинскую экономику дипломат назвал сельское хозяйство, транспорт, логистику и энергетику.

Посол Китая также подчеркнул логистический потенциал Украины, основанный на выгодном географическом положении. Вместе с тем он подчеркнул, что развитая сеть дорог, существующая в Украине, в настоящий момент устарела, и это мешает реализации преимуществ Украины как государства, находящегося в центре пути из континентальной Азии в Европу.