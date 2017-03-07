Поступления в бюджет от крупного бизнеса Харьковщины значительно возросли

За два месяца 2017 года плательщики, которые находятся на налоговом учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, обеспечили в бюджеты всех уровней 3,3 млрд. грн. платежей.

Как сообщила председатель комиссии по проведению реорганизации СГНИ ОКП в г. Харькове МГУ ГФС Галина Феденко, уровень поступлений января-февраля предыдущего года превышен на 754 млн. грн., или на 30%.

Проведенный анализ поступлений от крупного бизнеса в государственный бюджет показал, что на протяжении января-февраля 2017 года наибольший прирост платежей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года произошел по акцизному налогу - на 571 млн. грн. (+35%), налогу на прибыль предприятий - на 165,5 млн. грн. (в 5,45 раза), по налогу на добавленную стоимость - на 165,2 млн. грн. (+26%).

Только в течение февраля 2017 года инспекцией в государственный бюджет было собрано более 1,8 млрд. грн. платежей, что на 451 млн. грн., или на 32,2% превышает показатель за февраль 2016 года. Достигнуто увеличение поступлений по акцизному налогу на 198 млн. грн. (+118,5%), налогу на прибыль предприятий - на 161,1 млн. грн. (в 8,9 раза), по налогу на добавленную стоимость – на 135 млн. грн. (+63,5).

В ходе выполнения своих обязательств перед бюджетом наибольшие суммы налогов и сборов с начала года уплатили ЧАО «Филип Моррис Украина», ПАО «Турбоатом», ООО «Куб-Газ», ЧАО «Артвайнери», КП «Харьковские тепловые сети», ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» и прочие.