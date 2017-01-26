Потенциальный посол США при ЕС не верит в выживание евро

Профессор школы бизнеса Хенли Тед Маллок, которого, по данным информированных источников, президент США Дональд Трамп хочет назначить послом в Европейском союзе, заявил в интервью BBC, что ожидает развала еврозоны в течение ближайших полутора лет.

Он также сказал, что Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев.

"Я хотел бы напомнить, что большая часть сделок о слиянии или приобретении компаний заключается примерно за три месяца", - сказал Т.Маллок.

По мнению Т.Маллока, так называемый "чистый" или "жесткий" выход Великобритании из Евросоюза (Brexit), то есть отказ от сохранения доступа к единому рынку на прежних условиях, был бы лучшим вариантом для страны.

Как только Британия выйдет из общего рынка и таможенного союза, она сможет игнорировать "брюссельскую бюрократию" и заключить торговый договор сама, добавил он.

По словам Т.Маллока, любая попытка Брюсселя заблокировать переговоры между Лондоном и Вашингтоном будет абсурдной - "как если бы муж пытался запретить свой жене завести любовника".

"Те из нас, кто работал на Уолл-Стрит или в лондонском Сити, знают, что если вы посадите в одну правильную комнату правильных людей, у которых достаточно хорошей информации и много энергии, - а у Трампа, несомненно, много энергии, - то можно добиться результатов", - добавил Т.Маллок.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может оказаться первым иностранным лидером, который встретится с новым американским президентом. Она отправляется в Вашингтон в пятницу. Среди прочего, оба лидера обсудят возможность заключения торгового договора между США и Британией.

Многие эксперты в области внешней торговли утверждают, что "соглашение за 90 дней" далеко от реальности, поскольку Лондону и Вашингтону потребуется обговорить детали по многим спорным вопросам, включая импорт продуктов питания, а также финансовые услуги и фармацевтику.