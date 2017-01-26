 

Потенциальный посол США при ЕС не верит в выживание евро

26 января 2017 г. 11:56
Источник: Интерфакс-Украина
68 просмотров

Профессор школы бизнеса Хенли Тед Маллок, которого, по данным информированных источников, президент США Дональд Трамп хочет назначить послом в Европейском союзе, заявил в интервью BBC, что ожидает развала еврозоны в течение ближайших полутора лет.

Он также сказал, что Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев.

"Я хотел бы напомнить, что большая часть сделок о слиянии или приобретении компаний заключается примерно за три месяца", - сказал Т.Маллок.

По мнению Т.Маллока, так называемый "чистый" или "жесткий" выход Великобритании из Евросоюза (Brexit), то есть отказ от сохранения доступа к единому рынку на прежних условиях, был бы лучшим вариантом для страны.

Как только Британия выйдет из общего рынка и таможенного союза, она сможет игнорировать "брюссельскую бюрократию" и заключить торговый договор сама, добавил он.

По словам Т.Маллока, любая попытка Брюсселя заблокировать переговоры между Лондоном и Вашингтоном будет абсурдной - "как если бы муж пытался запретить свой жене завести любовника".

"Те из нас, кто работал на Уолл-Стрит или в лондонском Сити, знают, что если вы посадите в одну правильную комнату правильных людей, у которых достаточно хорошей информации и много энергии, - а у Трампа, несомненно, много энергии, - то можно добиться результатов", - добавил Т.Маллок.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может оказаться первым иностранным лидером, который встретится с новым американским президентом. Она отправляется в Вашингтон в пятницу. Среди прочего, оба лидера обсудят возможность заключения торгового договора между США и Британией.

Многие эксперты в области внешней торговли утверждают, что "соглашение за 90 дней" далеко от реальности, поскольку Лондону и Вашингтону потребуется обговорить детали по многим спорным вопросам, включая импорт продуктов питания, а также финансовые услуги и фармацевтику.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.