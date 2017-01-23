Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн скажется на ценах и росте ВВП - замглавы НБУ

Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн будет иметь двойственный эффект - повлияет на рост ВВП и одновременно увеличит инфляцию, заявил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Об этом он заявил в разговоре с изданием Ліга.net.

"С инфляцией в 2017-м году у нас остается та же цель - 8% плюс-минус 2%. Повышение минималки имеет двойственный эффект. С одной стороны, оно положительно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой - увеличит инфляцию на 1%", - уточнил Чурий.

По его словам, это скажется на монетарной политике.

"На этой неделе НБУ представит инфляционный отчет с обновленным прогнозом по инфляции. Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%", - добавил заместитель главы НБУ.

Ранее сообщалось, что повышение минимальной зарплаты обойдется бюджету в 28 млрд.

Напомним, что глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал увеличить минимальную зарплату до 3,2 тыс. грн с 1 января 2017 года.

Сообщалось также, что, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, это не повлияет на размер субсидии, назначенной в отопительном сезоне 2016-2017 годов.