 

Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн скажется на ценах и росте ВВП - замглавы НБУ

23 января 2017 г. 10:54
Источник: Новое Время
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Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн будет иметь двойственный эффект - повлияет на рост ВВП и одновременно увеличит инфляцию, заявил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Об этом он заявил в разговоре с изданием Ліга.net.

"С инфляцией в 2017-м году у нас остается та же цель - 8% плюс-минус 2%. Повышение минималки имеет двойственный эффект. С одной стороны, оно положительно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой - увеличит инфляцию на 1%", - уточнил Чурий.

По его словам, это скажется на монетарной политике.

"На этой неделе НБУ представит инфляционный отчет с обновленным прогнозом по инфляции. Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%", - добавил заместитель главы НБУ.

Ранее сообщалось, что повышение минимальной зарплаты обойдется бюджету в 28 млрд.

Напомним, что глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал увеличить минимальную зарплату до 3,2 тыс. грн с 1 января 2017 года.

Сообщалось также, что, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, это не повлияет на размер субсидии, назначенной в отопительном сезоне 2016-2017 годов.

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