Повышение проезда в метро. Так уж бедствует КП?

Объявления о том, что проезд в наземном и подземном электротранспорте может подорожать, появилась на выходных в вагонах и на станциях, причем со ссылкой не на руководство коммунального предприятия, а на трудовой коллектив. Мол, в сложившейся экономической ситуации, когда и электроэнергия практически вдвое подорожала, и минимальная зарплата выросла им без повышения тарифов не выжить - денег на работу предприятия и их зарплату не хватит. Харьковчане рост цен восприняли без энтузиазма, хотя многие и прониклись проблемами трудового коллектива.

Лариса, врач

Конечно, повлияет, я езжу каждый день в метрополитене, утром на работу, вечером с работы. - Вы считаете это обоснованное решение? - Я думаю, что обоснованное. Потому что экономическое положение в стране оставляет желать лучшего.

Жанна, пенсионерка

Конечно, необоснованно. И очень повлияет на карман пенсионеров, которые не могут себе это позволить, а передвигаться по городу как-то надо.

Константин, художник

Я думаю, с подорожанием должны быть и какие-то качественные изменения. Например, расстояние между электричками.

Добиться качественных изменений, не залезая в карман горожан можно и без повышения тарифов, считают антикоррупционеры. Ведь будучи номинально убыточным предприятием, говорят в Харьковском антикоррупционном центре, КП "Харьковский метрополитен" зарабатывает немалые деньги, которые не отражаются на его счетах. Во-первых, речь идет о поступлениях от рекламы, которые в буквально смысле слова засекречены, уверяют активисты. Предприятие просто не предоставляет информации о том, сколько приносят билборды и плакаты в метро. Во-вторых, деятельность КП "Подземный город," которое курирует работу всех киосков в переходах. В городской бюджет оно приносит небольшие суммы - менее полумиллиона гривен в год, что плохо соотноситься с теми цифрами, которые платят предприниматели за аренду киосков. В-третьих, тендерные закупки, которые, несмотря на введения системы Prosorro, говорят антикоррупционеры, проводятся с явными признаками коррупции: услуги и товары предоставляют одни и те же фирмы, близкие к чиновникам горсовета, цены на них завышены, а в торгах участвует ограниченное количество фирм, которые практически не торгуются между собой.

Евгений Лисичкин, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

Це ще у 2009 році батько Максима Мусєєва вигадав таку схему, коли всіх працівників перевили у приватні контори, й цим конторам видавались численні підряди на сотні міліонів гривень. Й за шість-сім років ці фірми отримали до одного міліарда гривень. Друга сфера впливу, це фірми які привів, коли став директором Михаил Стаматин, це муж віце-мера Михаил Стаматин.

Один из последних таких странных примеров хозяйствования руководства подземки - аренда топочных. В КП решили арендовать их за 1 миллион, 690 тысяч, и делать это не один год. При том, что закупка оборудования обошлась бы всего в 2,5 млн единоразово. К тому же арендованное имущество, в отличие от закупленного, придется отдавать. А когда оппозиционные к местной власти депутаты потребовали разобраться в такой экономии, мэр лишь дал поручение написать для них новый ответ - разрывать договор аренды пока никто не стал.

Игорь Черняк, депутат горсовета

И мы будем изучать целесообразность??? Так что тут изучать если годовая аренда, 67%?!

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Одно только обещаю - что я буду просить пересмотреть данный вопрос! Если вы говорите, что аренда это одни деньги, а закупка другие - нет вопросов. Потому что вы видите какие мы деньги выделаем для поддержки нашего электротранспорта.

При этом в горсовете уверяют, что они не в курсе не только закупок метрополитена, но и инициативы повысить проезд. Никаких официальных документов и обращений от представителей КП, сообщил новостям АТН директор информационного департамента мэрии Юрий Сидоренко, к ним не поступало.

Дмитрий Булах, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

На мой взгляд цинично использовать работников метрополитена и горэлектротранса для прекрытия своих желаний, потому что мы все живем в этой стране и знаем нашу практику еще с советских времен, когда у нас используют обращения трудовых коллективов, физкультурников, деятелей культуры и так далее, и так далее для оправдания своих низменных целей и реализации своих коррупционных схем.

В КП "Харьковский метрополитен" также не комментируют возможное повышение проезда и сомнительную хозяйственную деятельность, изменения которой могло бы позволить не повышать проезд. В пресс-службе заявили, у них выходной, звонить предложили на неделе.