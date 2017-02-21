Правительство обязало Минэнергоугля и облгазы заключить договоры эксплуатации ГРС

Кабинет министров Украины обязал Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и облгазы подписать договоры эксплуатации принадлежащих государству газораспределительных сетей (ГРС).

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании во вторник.

Согласно тексту документа, в трехмесячный срок после заключения таких договоров необходимо провести инвентаризацию ГРС. В дальнейшем Фонд госимущества и Минэнергоугля необходимо организовать независимую оценку и, до конца 2017 года – паспортизацию таких сетей.

Постановление также содержит текст типового договора аренды ГРС, но предполагает, что подписывать такие договоры можно будет только с момента снятия законодателями запрета на передачу сетей в аренду.