 

Правительство обязало Минэнергоугля и облгазы заключить договоры эксплуатации ГРС

21 февраля 2017 г. 13:02
Источник: Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины обязал Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и облгазы подписать договоры эксплуатации принадлежащих государству газораспределительных сетей (ГРС).

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании во вторник.

Согласно тексту документа, в трехмесячный срок после заключения таких договоров необходимо провести инвентаризацию ГРС. В дальнейшем Фонд госимущества и Минэнергоугля необходимо организовать независимую оценку и, до конца 2017 года – паспортизацию таких сетей.

Постановление также содержит текст типового договора аренды ГРС, но предполагает, что подписывать такие договоры можно будет только с момента снятия законодателями запрета на передачу сетей в аренду.

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