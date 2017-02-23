Правительство подготовило программу развития авиастроения – планируют принять в марте

Ранее глава правительства отмечал, что Украина должна наладить серийное производство своих самолетов и не только экспортировать их как высокотехнологичный продукт, но и использовать их в своих авиакомпаниях.

Правительство Украины намерено в марте текущего года принять уже разработанную программу авиастроения до 2020 года, сообщил глава правительства Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки по Харьковской области.

«У нас уже создана программа развития авиаотрасли до 2020 года. Она создана реальными производственниками, институтами, и в марте мы эту программу примем, - сказал Гройсман. - Мы будем инвестировать в науку и в наши институты. Будем инвестировать в производственные процессы и оборудование. Будем выходить на международные рынки, и будем думать над тем, как создавать внутренний рынок».

Гройсман напомнил, что в сфере авиастроения работают как государственные предприятия, так и частные компании, и сейчас задача государства - объединить эти усилия на благо развития производства и роста экономики.

Ранее глава правительства отмечал, что Украина должна наладить серийное производство своих самолетов и не только экспортировать их как высокотехнологичный продукт, но и использовать их в своих авиакомпаниях.

В конце 2016 года в Украине вступили в силу законы о реструктуризации на 10 лет долга государственного самолетостроительного холдинга «Антонов» на сумму 706 млн грн и списании пени по нему на сумму 565,8 млн грн. Кроме того, был введен льготный режим по уплате ряда налогов для авиастроительных предприятий.