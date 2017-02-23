 

Правительство подготовило программу развития авиастроения – планируют принять в марте

23 февраля 2017 г. 18:07
Источник: УНИАН

Ранее глава правительства отмечал, что Украина должна наладить серийное производство своих самолетов и не только экспортировать их как высокотехнологичный продукт, но и использовать их в своих авиакомпаниях.

Правительство Украины намерено в марте текущего года принять уже разработанную программу авиастроения до 2020 года, сообщил глава правительства Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки по Харьковской области. 

«У нас уже создана программа развития авиаотрасли до 2020 года. Она создана реальными производственниками, институтами, и в марте мы эту программу примем, - сказал Гройсман. - Мы будем инвестировать в науку и в наши институты. Будем инвестировать в производственные процессы и оборудование. Будем выходить на международные рынки, и будем думать над тем, как создавать внутренний рынок».

Гройсман напомнил, что в сфере авиастроения работают как государственные предприятия, так и частные компании, и сейчас задача государства - объединить эти усилия на благо развития производства и роста экономики.

Ранее глава правительства отмечал, что Украина должна наладить серийное производство своих самолетов и не только экспортировать их как высокотехнологичный продукт, но и использовать их в своих авиакомпаниях.

В конце 2016 года в Украине вступили в силу законы о реструктуризации на 10 лет долга государственного самолетостроительного холдинга «Антонов» на сумму 706 млн грн и списании пени по нему на сумму 565,8 млн грн. Кроме того, был введен льготный режим по уплате ряда налогов для авиастроительных предприятий.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Поліція Харківщини звертає увагу усіх громадян, які мають намір відвідати міжнародний матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами «Шахтар» (Україна) та «Сельта» (Іспанія). У зв’язку із вжиттям додаткових заходів безпеки, відвідувачі будуть допускатися до чаші стадіону тільки після особистого догляду та проходження металевих рамок. Вхід до стадіону буде припинено о 21-45, тому закликаємо приходити на матч заздалегідь, щоб не створювати черги та натовп.                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.