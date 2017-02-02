 

ПриватБанк должен вернуть НБУ еще 15,5 млрд гривен рефинансирования, - Шлапак

02 февраля 2017 г. 12:49
Источник: РБК-Украина
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Государственный ПриватБанк должен вернуть Национальному банку Украины еще около 15,5 млрд гривен рефинансирования. Об этом на пресс-конференции заявил глава правления ПриватБанка Александр Шлапак.

"Мы отдаем сейчас средства нашему НБУ, вы видите, что на сегодняшний день почти 29 млрд мы отдали уже, осталось около 15,5 млрд. Я думаю, что в ближайшее время мы с Нацбанком проведем окончательные переговоры и договоримся, что мы будем дальше делать с этим рефинансированием", - заявил Шлапак.

По его словам, по состоянию на 23 декабря 2016 года рефинансирование НБУ для поддержки ПриватБанка составило более 44 млрд гривен. Последние 25 млрд гривен были предоставлены во время работы временной администрации.

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