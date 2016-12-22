 

ПриватБанк не изменил систему оплаты труда и кадровую политику – Шлапак

22 декабря 2016 г. 11:17
Источник: Интерфакс-Украина
28 просмотров

Национализированный ПриватБанк (Днепр) оставляет без изменений систему оплаты труда и кадровую политику, сообщил председатель правления банка Александр Шлапак в обращении к клиентам и работникам банка, размещенном на странице пресс-службы финучреждения в Facebook.

"Мы вместе будем продолжать хорошо выполнять свою работу, обслуживая клиентов. Я был удивлен слухами о том, что сейчас сотрудников заменит новая команда. Это не так. Система оплаты труда и кадровая политика остается неизменной. Если в будущем возникнет необходимость внести в нее изменения – это будет тщательно и всесторонне обсуждаться с сотрудниками", - заявил он.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.