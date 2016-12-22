ПриватБанк не изменил систему оплаты труда и кадровую политику – Шлапак

Национализированный ПриватБанк (Днепр) оставляет без изменений систему оплаты труда и кадровую политику, сообщил председатель правления банка Александр Шлапак в обращении к клиентам и работникам банка, размещенном на странице пресс-службы финучреждения в Facebook.

"Мы вместе будем продолжать хорошо выполнять свою работу, обслуживая клиентов. Я был удивлен слухами о том, что сейчас сотрудников заменит новая команда. Это не так. Система оплаты труда и кадровая политика остается неизменной. Если в будущем возникнет необходимость внести в нее изменения – это будет тщательно и всесторонне обсуждаться с сотрудниками", - заявил он.