ПриватБанк отрицает возможность ареста своих корсчетов

Национализированный ПриватБанк опровергает наличие обязательств перед держателями еврооблигаций британской UK SPV Credit Finance plc. и возможность ареста корреспондентских счетов финучреждения.

"В балансе национализированного ПриватБанка нет обязательств перед владельцами еврооблигаций, а решение о проведении процедуры национализации банка и механизмов его капитализации принималось исключительно Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальным банком Украины (НБУ)", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления ПриватБанка Александра Дубровина.

Кроме того, он обратил внимание, что суть претензий держателей евробондов UK SPV Credit Finance plc. Сводится к восстановлению прав собственников таких бумаг и не означает автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка.

"Практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов. Общепринятой практикой международных судов является обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска", - пояснил первый зампредправления.

Напомним, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Держатели евробондов ПриватБанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет входят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Держатели намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка и таким образом рассчитывают получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.