Приватбанк вышел на нормальный режим работы с корпоративными платежами

Национализированный Приватбанк осуществляет все операции со счетами юридических лиц, субъектов хозяйственной деятельности в обычном режиме без ограничений, сообщила пресс-служба банка.

20 декабря Приватбанк обработал более 775 тысяч платежей юридических лиц, предпринимателей и субъектов хозяйствования. Платежи корпоративных клиентов и предпринимателей осуществлялись до 22-00 с учетом продления операционного дня системы электронных платежей НБУ. При этом, Государственная фискальная служба Украины сообщила, что не будет штрафовать налогоплательщиков - клиентов Приватбанка из-за возможных нарушений сроков перечисления налоговых обязательств в бюджеты в период 19-20 декабря 2016 года.

"21 декабря все операции со счетами юридических лиц, субъектов хозяйственной деятельности осуществляются ПриватБанком в обычном режиме без ограничений. Также в обычном режиме банк обслуживает физических лиц - сеть отделений и терминалов самообслуживания банка принимают платежи без ограничений, банкоматная сеть ПриватБанка загружена наличными, сбои в работе банкоматов по техническим причинам не превышают 7% от общего количества работающих АТМ", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 декабря крупнейший банк Украины Приватбанк перешел в собственность государства. Правительство пообещало, что в связи с национализацией Приватбанка никаких ограничений, кроме приостановки на сутки корпоративных платежей, введено не будет. Правда, корпоративные платежи были разблокированы на несколько часов позже, чем было обещано.