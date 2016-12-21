 

Приватбанк вышел на нормальный режим работы с корпоративными платежами

21 декабря 2016 г. 11:28
Источник: Левый берег
142 просмотра

Национализированный Приватбанк осуществляет все операции со счетами юридических лиц, субъектов хозяйственной деятельности в обычном режиме без ограничений, сообщила пресс-служба банка.

20 декабря Приватбанк обработал более 775 тысяч платежей юридических лиц, предпринимателей и субъектов хозяйствования. Платежи корпоративных клиентов и предпринимателей осуществлялись до 22-00 с учетом продления операционного дня системы электронных платежей НБУ. При этом, Государственная фискальная служба Украины сообщила, что не будет штрафовать налогоплательщиков - клиентов Приватбанка из-за возможных нарушений сроков перечисления налоговых обязательств в бюджеты в период 19-20 декабря 2016 года.

"21 декабря все операции со счетами юридических лиц, субъектов хозяйственной деятельности осуществляются ПриватБанком в обычном режиме без ограничений. Также в обычном режиме банк обслуживает физических лиц - сеть отделений и терминалов самообслуживания банка принимают платежи без ограничений, банкоматная сеть ПриватБанка загружена наличными, сбои в работе банкоматов по техническим причинам не превышают 7% от общего количества работающих АТМ", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 декабря крупнейший банк Украины Приватбанк перешел в собственность государства. Правительство пообещало, что в связи с национализацией Приватбанка никаких ограничений, кроме приостановки на сутки корпоративных платежей, введено не будет. Правда, корпоративные платежи были разблокированы на несколько часов позже, чем было обещано.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.