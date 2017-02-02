Продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 50%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 51% - до 4,8 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Представители ассоциации отметили, что 2016 год также начинался ростом, тогда январский рынок новых легковых авто вырос на 23%. Согласно данным "Укравтопрома", лидером по объему продаж в прошлом месяце стала Toyota. Январские продажи этого бренда в Украине составили 495 новых легковых авто, что на 63% больше результата прошлогоднего января.

Вторую позицию на рынке занял французский бренд Renault. По итогам января было продано 485 автомобилей этого бренда, что на 86% больше прошлогоднего показателя. Третьей маркой по популярности у украинцев в прошлом месяце стал Volkswagen. Продажи автомобилей этой марки выросли в два раза - до 443 единиц.