Проекты 2017: куда пойдут деньги из бюджета?

В 2017 году наиболее существенные изменения ожидают транспортную систему. Чиновники совместно с депутатами, утвердившими бюджет, пообещали частично отремонтировать электросеть, остановки и трамвайные пути, на что выделяется более 140 миллионов. Так, более полутора миллионов будет потрачено на трамвайные рельсы на Павловской площади. Также в бюджете предусмотрены средства на обновление состава электротранспорта, правда не новыми вагонами и машинами, а бывшими в употреблении. На 10 бу-шных тролейбусов планируют потратить 20 миллионов, а еще сорок уйдет на капитальный ремонт трамваев. На новые, признали чиновники, денег нет. А в лизинг после замороженного конфликта с львовской фирмой, электромашины харьковчанам не дают. Правда, в горсовете делают хорошую мину при плохой игре, и уверяют - подержанные машины ничуть не хуже.

Евгений Федорчук, зам.нач.транспорта горсовета

Есть троллейбусы, которые были в эксплуатации, но они гораздо дешевле. Например, я могу сказать вам, что трамваи, которые ездят в городе Харькове, трамваи завезенные из других стран мы видим и техническое состояние и внешнее состояние, они гораздо лучше чем трамваи того же года выпуска, который отъездили 25-30 лет назад.

Ёще одна транспортная "обновка" - введение единого проездного билета. По одной карточке можно будет ездить и в подземке, и в наземном электротранспорте. Правда, и при внедрении этой удобной системы не обошлось без одного "но". Конкурс на проект выиграла фирма, близкая к Геннадий Кернесу. Правда, сам он поспешил помешать публично обнародовать эту информацию на последней сессии.

Игорь Черняк, депутат горсовета - Геннадий Кернес, мэр Харькова

Компания "Платежный центр," которая выиграла в Харькове на 50% принадлежит компании "Финекс-капитал," которая в свою очередь, согласно декларации, выплатила 11 миллионов Геннадию Адольфовичу...........Игорь Юрьевич, я вас прошу, я вас слушаю сколько та компания, эта компания принадлежит этой компании...

На реконструкцию дорог в 2017 году депутаты решили потратить более 650 миллионов. Среди знаковых объектов - открытие моста на Сортировку в районе улицы Довгалевской, также продолжение реконструкций Московского проспекта, Клочковской и Чеботарской. Кроме того, у дорожников остались "долги" с года 2016-го - недоделанный перекресток Академика Павлова и Героев Труда, остановленные работы на Шевченко, не до конца завершенный ремонт на Веринской. Чиновники говорят, остановили их исключительно из-за неожиданно ранних морозы.

Сергей Дульфан, нач. транспортного департамента

На сегодняшний день там есть проблемы с дорожным покрытием, мы планировали закончить работы до наступления холодов, сегодня считаем, что укладывать асфальт по меньшей мере преступно, поэтому обратились к нашим коллегам дорожникам, к сожалению, это приведет к увеличению проекта, но будем пока закрывать это литым асфальтом как временная мера.

Еще миллион депутаты решили "добавить" на велодорожку в Лесопарке. А еще потратить в десять раз больше на превращение заброшенной лыжной базы в коммунальное предприятие "Велодом", невзирая на то, что вокруг в избытке частных прокатных пунктов. 200 тысяч гривен планируется выделить на строительство памятного знака на площади Свободы, вокруг которого уже разгорелся скандал. Семь миллионов на строительство кладбища на Гагарина для людей, и полтора для строительства колумбария для животных. Кроме того, депутаты не забыли и про себя любимых и выделили на программу информатизации, в частности, закупку новой системы для голосования десять миллионов. Что касается жилого фонда, то на него, как и в прошлом году, средств выделено в три раза меньше, чем на дороги. А значит на ремонт подъездов и крыш снова денег не хватит - чиновники сразу после нового года обещают начать составление так называемых титульных списков тех домов, которые больше всего нуждаются в ремонте