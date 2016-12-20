 

Профильный комитет Рады поддержал законопроект президента о защите вкладчиков

20 декабря 2016 г. 17:15
Источник: РБК-Украина
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Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту принять проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно обеспечения государством вкладов физических лиц (регистр. № 5553, от 19.12.16, Президент Украины). Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета после обсуждения в закрытом режиме.

"Комитет проголосовал за поддержку президентского законопроекта", - заявил журналистам председатель комитета Сергей Рыбалко, отметив, что дискуссии происходили и в отношении двух альтернативных проектов законов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, государство берет на себя обязанность по обеспечению возмещения физическим лицам-вкладчикам государственных банков той части суммы вклада, которая превышает предельный размер возмещения средств по вкладам, установленный в соответствии с Законом Украины" О системе гарантирования вкладов физических лиц " (200 тыс. гривен-ред.). При этом, для этих физических лиц сохраняются предусмотренные указанным законом гарантии по вкладам в сумме, не превышающей предельного размера возмещения средств по вкладам.

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