 

Рада добавила четыре миллиарда на субсидии

20 декабря 2016 г. 16:50
Источник: Корреспондент.net
25 просмотров

Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2016 год, увеличив объемы государственных субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилых субсидий на 4,4 млрд гривен.

За проект закона №5502 проголосовали 277 народных депутатов при необходимых 226.

"Предлагается увеличить доходную часть общего фонда государственного бюджета на 4,360 млрд гривен за счет ожидаемого перевыполнения в части чистой прибыли или дохода хозяйственных организаций, государственных унитарных предприятий и их объединений на 2,050 млрд гривен и по сборам на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций на 2,310 млрд гривен", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также подчеркивается, что анализ фактического потребления жилищно-коммунальных услуг говорит о значительном росте объема расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату ЖКХ. В связи с этим, предусмотренного в госбюджете объема субвенции уже было недостаточно для возмещения расходов поставщикам услуг.

Напомним, Кабмин закладывал в бюджет на 2016 год объем субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий в размере 40,2 млрд гривен.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.