Расчет за отопление по-новому. Сколько будут платить жители домов без счетчиков тепла?

Квитанции за тепло, которые пришли харьковчанам в декабре повергли людей в шок и стали предметом обсуждения на улице, дома и в интернете. Многие говорят, после очередного повышения тарифов ждали, что суммы серьезно отразятся на семейном бюджете, но этот удар оказался намного сильнее, всех предположений. Самые внушительные цифры в платежках увидели те, у кого не установлен общедомовой прибор учета тепла. Так, владельцам однокомнатной квартиры, по квитанции за ноябрь нужно заплатить около 1000 гривен, а то и больше, в трехкомнатных суммы вообще заоблачные - от полутора до 3 тысяч гривен. Горожане уверены, столько тепла они не потребили, а с такими ценами чтобы погасить долг за коммуналку надо будет отдать большую часть дохода всей семьи за месяц.

Елена:

Без счетчика у меня у дочки квартира однокомнатная - 1100 с чем-то.

Татьяна:

2200 - это очень много. - А как вы считаете вы столько потребляете тепла, обосновано? - Ну у нас прохладно в квартире.

Сергей:

Если без счетчика, ну завышенная цена. Ну процентов на 50 точно завышена.

Кристина:

Видите, люди все в шоке от этих платежек, все в шоке, очень дорого платить сейчас. Оно ж цены такие.

Тепловики в свою очередь подтверждают, что ранее расчеты за тепло были не совсем верными, а вот в ноябре вступило в силу постановление Кабинета Министров, согласно которому, их теперь будут делать по новой методике. возьмут общую сумму потребленного тепла харьковчанами, на чьих домах уже стоят общедомовые счетчики. А затем поделят на общую площадь помещений, которые обогрели этим теплом. Таким образом, говорят в КП "ХТС", они получат удельную норму тепла на один квадратный метр, и она будет меняться каждый месяц, в зависимости от температуры на улице. С помощью этой нормы сумму в квитанциях для тех, у кого на домах еще не стоит прибор учета посчитают по-новому. Тепловики уверяют, по этой методике цифры в платежках станут намного ниже.

Сергей Андреев, директор КП "Харьковские тепловые сети":

Для сравнения, если сравнить октябрь - месяц, то по старой методике для однокомнатной квартиры площадью 32 квадратных метра стоимость начислений была 806 гривен, то по механизму, который я сейчас рассказал начисления составляют 315 гривен. По 2-комнатной квартире площадью 52 квадратных метра по октябрю мы изначально насчитали 1310 гривен, по новому механизму - 512.

Кроме того, ранее тепловики пообещали, что те огромные платежки, которые уже получили харьковчане, тоже будут пересчитаны по новой методике. А в следующем году за счет инвестиций Мирового банка и средств выделенных из городского бюджета планируют установить 1000 тепловых счетчиков на жилых домах.