Регулятор повысил тарифы "Укрпочты" в 1,5 раза

Дата введения в действие новых тарифов пока не названа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, одобрила решение "Укрпочты" об увеличении предельных тарифов на пересылку почтовых карточек, писем, бандеролей на 59,6% и пересылку посылок по Украине на 22,0%. Об этом говорится в сообщении НКРСИ.

Как отмечается в сообщении, уровень повышения тарифов в среднем составляет 49,4%.

Решение НКРСИ подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции и вступит в силу со дня его официального опубликования.

Укрпошта предложила повысить тарифы на доставку писем на 60%.

Сообщалось также, что в январе "Укрпочта" временно приостановила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр". В компании пояснили такой шаг нерентабельностью.

1 июне 2016 года "Укрпочта" тестировала новый вид доставки посылок весом до 3 кг. с помощью дронов. Презентация технологии состоялась в городе Буча под Киевом.

