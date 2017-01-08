Россия начала поставки газа в Крым

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08 января 2017 г. 17:53
Источник: Новое время
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Россия начала поставки газа из Краснодарского края в оккупированный Крым "в рамках пуско-наладочных работ".

Об этом РИА Новости рассказал член комитета по энергетике Госдумы Михаил Шеремет.

Он уточнил, что поставки происходят по новому газопроводу.

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", — заверил Шеремет.

"В системе газа достаточно", — подчеркнул он.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил Россию с оккупированным Крымом. Трубопровод оккупанты планируют использовать для поставок "голубого топлива" к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт.

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