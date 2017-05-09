Россия начала строить газопровод в обход Украины

09 мая 2017 г. 17:26
Источник: Сегодня
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В воскресенье в Черном море началось строительство газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает пресс-служба российского "Газпрома".

"Сегодня мы приступили к практическому этапу реализации проекта "Турецкий поток" – морской укладке газопровода. Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", – заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Работа стартовала у побережья РФ. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas – подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода. Судно также будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели. Строительство газопровода "Турецкий поток" в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

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