Россия начала строить газопровод в обход Украины

В воскресенье в Черном море началось строительство газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает пресс-служба российского "Газпрома".

"Сегодня мы приступили к практическому этапу реализации проекта "Турецкий поток" – морской укладке газопровода. Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", – заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Работа стартовала у побережья РФ. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas – подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода. Судно также будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели. Строительство газопровода "Турецкий поток" в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.