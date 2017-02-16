Россия признала невозможность остановить реверс газа из Европы в Украину

Сейчас юридических возможностей остановить реверс российского газа из Европы в Украину нет, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Он признал, что юридически повлиять на этот процесс Россия не может, поскольку возможность использования газопроводов в реверсном режиме предусмотрена европейским законодательством.

"Всем понятно, что речь идет об искусственном реверсе: газ приходит в Украину не с Австрии и Словакии, а с газораспределительной станции Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе, через которую идет транзит российского газа в Европу. Это наш российский газ, только купленный Украиной через европейских посредников ", - сказал он.

Он назвал это "проблемой" Украины, которая переплачивает за российский газ, который покупает у Европы.

"Но, может, в этом и нет острой необходимости: если Украина хочет покупать газ по более высокой цене в европейских посредников, то это больше проблемы самой Украины. В конце концов, это ее потребители переплачивают за газ, причем значительно", - добавил он.