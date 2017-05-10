Россия возобновила поставки сжиженного газа в Украину, - источник

10 мая 2017 г. 17:06
Источник: РБК-Украина
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Российская Федерация возобновила поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) производства "Роснефти" в Украину, передает OilNews со ссылкой на источник в компании "Глуско Украина". ""Роснефть" получила заключения ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ, - ред.) по этим поставкам, приостановленные ранее поставки снова идут", - заявил источник.

Также сообщается, что получателями сжиженного газа в Украине выступают "Глуско Украина", ОККО, WOG, "Надежда", "Параллель", "БРСМ-Нафта", "Сокар", КЛО и "Агентство инвестиционного менеджмента". В то же время, один из крупнейших российских перевозчиков сжиженного газа "Газпромтранс" разослал контрагентам письмо с требованием обеспечить наличие разрешения ФСТЭК в пакете документов, предоставляемых при декларировании на таможне.

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