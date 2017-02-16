Российский банк отсудил несколько миллионов долларов у владельца супермаркета Сильпо

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с компании Владимира Костельмана Лин Беккер $2,598 млн и 10,691 млн гривен в пользу Банка ВТБ.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

1 февраля 2017 года суд постановил взыскать $2,598 млн и 10,7 млн гривен в пользу ВТБ Банка.

Конечным бенефициаром Лин Беккер является Владимир Костельман.

Также в судах находятся иски ВТБ Банка в других компаний, связанных с Костельманом: Сильпо Ритейл - $19,7 млн и 137 млн гривен; Фоззи Фуд - 4,8 млн гривен и $670 тыс.