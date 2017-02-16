 

Российский банк отсудил несколько миллионов долларов у владельца супермаркета Сильпо

16 февраля 2017 г. 15:48
Источник: Новое Время

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с компании Владимира Костельмана Лин Беккер $2,598 млн и 10,691 млн гривен в пользу Банка ВТБ.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

1 февраля 2017 года суд постановил взыскать $2,598 млн и 10,7 млн гривен в пользу ВТБ Банка.

Конечным бенефициаром Лин Беккер является Владимир Костельман.

Также в судах находятся иски ВТБ Банка в других компаний, связанных с Костельманом: Сильпо Ритейл - $19,7 млн и 137 млн гривен; Фоззи Фуд - 4,8 млн гривен и $670 тыс.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.