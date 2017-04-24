Российский ВЭБ уже нашел покупателей на "дочку" в Украине

24 апреля 2017 г. 11:50
Источник: Сегодня
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Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) рассматривает предложения четырех покупателей по продаже украинской "дочки" – Проминвестбанка. Как сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков, конкретика может появиться до середины мая.

"Мы на финальной стадии, у нас три предложения было, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. Наверное, уже к середине мая мы сможем что-то более конкретное сказать ", – рассказал он.
ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка – российские "Глобэкс", Связь-банк и украинский Проминвестбанк.

Ранее руководитель Внешэкономбанка заявил, что финальное решение относительно соглашения о продаже украинского Проминвестбанка будет принято через неделю, а возможным покупателем может стать венгерская банковская группа OTP.

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